Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har måske en af de mest magtfulde fjender i verden.

Alligevel fortsætter Vladimir Osetsjkin sit utrættelige arbejde med at hjælpe andre russere med at flygte fra Putins rusland, skriver Dagbladet.

Han selv tog flugten fra sit hjemland, da han i 2015 en aften pludselig kunne se en lille, rød laserprik fare rundt på væggen.

De slukkede lyset med det samme. Sammen med sin familie forlod Vladimir Osetsjkin Rusland for evigt samme aften.

Vladimir Osetsjkin fik en forfærdelig besked fra en tjekkisk kilde i februar 2022. Foto: JOEL SAGET Vis mere Vladimir Osetsjkin fik en forfærdelig besked fra en tjekkisk kilde i februar 2022. Foto: JOEL SAGET

Turen gik mod Frankrig, hvor han søgte asyl.

I dag lever Vladimir Osetsjkin og familien under politibeskyttelse og kun ganske få personer ved, hvor de opholder sig. Han har siden arbejdet konstant for at afsløre brud på menneskerettighederne begået af den russiske stat.

Men siden den 24. februar har han haft fokus på at hjælpe andre russere ud af Rusland, fortæller CNN.

Det være sig både helt almindelige soldater, der ønsker at forlade regimet, men han har også hjulpet en tidligere minister og en trestjernet general.

CNN har selv kunne konkludere, at han har hjulpet en tidligere efterretningsofficer og flere fra den berygtede Wagner-gruppe.

»Når folk er højt oppe i det russiske system, så ved de, hvordan det virker. At gå imod regimet kommer med en kæmpe risiko for at blive slået ihjel eller blive forgiftet med novishok,« siger Vladimir Osetsjkin.

For nylig hjalp Osetsjkin den tidligere Wagner-soldat Andrej Medvedev med at flygte fra Rusland.

Vladimir Osetsjkin er på Putins liste over eftersøgte og er også blevet arresteret 'in absentia,' hvilket betyder, at de har 'arresteret' ham uden, at han var til stede.

Han modtager et utal af dødstrusler, og de franske myndigheder fortæller, at de i øjeblikket efterforsker flere aktuelle trusler.

Euronews kunne fortælle, at en tjekkisk kilde kunne give Vladimir Osetsjkin en gyselig oplysning i februar 2022.

'Vær forsigtig, Vladimir. Der er allerede et tilbud om en forudbetaling for at skaffe dig af vejen.'