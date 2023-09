Den Kreml-tro russiske tv-kanal Rossija-1 viste søndag nogle opsigtsvækkende billeder.

Som er optaget nær Vladimir Putins residens vest for Moskva.

Billederne viser, at der er bygget et nyt luftværn nær præsidentens residens Novo-Ogarjovo, skriver VG.

Flere andre russiske medier beskriver også det nybyggede luftværn, herunder netmediet Reportjor.

Moskva er i forvejen beskyttet af et luftværn, så hvad er det, Vladimir Putin og det russiske styre tilsyneladende frygter, siden der nu er investeret i et spritnyt et af slagsen?

Det har Reportjor et bud på:

Ukrainske droneangreb.

»Moskva er faktisk dækket af et luftforsvarssystem, men det er designet til at modstå ballistiske missiler og ikke mod 'flyvende knallerter' (droner, red.),« skriver Reportjor og tilføjer.

»Sådan en trussel eksisterede simpelthen ikke, da det (det hidtidige luftforsvarssystem, red.) blev skabt.«

Ifølge det russiske netmedie kan ukrainske droner ikke alene medbring sprængstoffer, men også nervegas, og et ukrainsk drone-attentat mod Putin kan ifølge Reportjor slet ikke afvises.

Også Rossija-1 beskriver i sin reportage, at det nye luftværn – som skulle være af typen Pantsir-S1 – er bygget for at kunne modstå ukrainske droneangreb.

Moskva og andre russiske byer er i stigende grad blevet udsat for – angiveligt ukrainske – droneangreb de seneste måneder.

Blandt andet er Kreml blevet ramt i et angreb i maj. Du kan se en video af angrebet herover.

A still image taken from video shows a flying object exploding in an intense burst of light near the dome of the Kremlin Senate building during the alleged Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, in this image taken from video obtained by Reuters May 3, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. Foto: Ostorozhno Novosti/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere A still image taken from video shows a flying object exploding in an intense burst of light near the dome of the Kremlin Senate building during the alleged Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, in this image taken from video obtained by Reuters May 3, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. Foto: Ostorozhno Novosti/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke alle, som tror, at Ukraine stod bag angrebet. Den amerikanske tænketank Insitute for the Study of War, vurderede således, at Rusland selv stod bag angrebet – med én klar bagtanke.