Det er ikke meget, omverdenen ved om den unge pige, der menes at være omkring ti år.

Men at hun nu to gange på kort tid er dukket op til missiltest side om side med den kontroversielle nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er næppe helt tilfældigt.

Det vurderer i hvert fald en sikkerhedsanalytiker i den amerikanske tænketank Carnegie Fonden for International Fred.

Det skriver CBS News.

Dette billede blev frigivet af det nordkorenske statsmedie den 27. november. Det viser landets leder, Kim Jong-un, og hans datter sammen med en masse videnskabsfolk og soldater. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Vis mere Dette billede blev frigivet af det nordkorenske statsmedie den 27. november. Det viser landets leder, Kim Jong-un, og hans datter sammen med en masse videnskabsfolk og soldater. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

De første billeder af den lille pige blev efter sigende taget 18. november, da hun hånd i hånd med Kim Jong-un dukkede op for at overvære en test af missiltypen Hwasong-17. Et interkontinentalt ballistisk missil, der også bliver omtalt som 'monstermissilet'.

Siden kom det frem, at den nordkoreanske leder var dukket op til testen 'sammen med sin elskede datter og hustru' – og en række internationale medier har siden vurderet, at pigen ved hans side var hans datter Ju Ae, som menes at være omkring ni eller ti år.

Det er meget lidt, resten af verden ved om Kim Jong-uns privatliv, men det menes, at han har tre børn. Den ældste skulle være en søn. Dernæst følger Ju Ae. Og den yngste skulle ligeledes være en datter.

Da Ju Ae dukkede op ved missiltesten 18. november, var det første gang, offentligheden fik et glimt af hende.

Her ses Kim Jong-un med sin datter under hendes første optræden i offentligheden - hvilket menes at have været den 18. november. Billedet blev frigivet den 19. november af KCNA. Foto: Reuters/KCNA Vis mere Her ses Kim Jong-un med sin datter under hendes første optræden i offentligheden - hvilket menes at have været den 18. november. Billedet blev frigivet den 19. november af KCNA. Foto: Reuters/KCNA

Søndag skete det dog igen.

Da Kim Jong-un fik taget gruppebilleder med en række videnskabsmænd, embedsmænd og andre, der har været involveret i test-lanceringen af Hwasong-17-missilet, var datteren endnu en gang med.

Samtidig var retorikken omkring hende blevet skruet op.

Hvor hun første gang blev omtalt som Kim Jong-uns 'elskede datter' af statsmediet KCNA, blev hun denne gang omtalt som 'mest elskede' eller 'dyrebare' barn. Det er ifølge CBS News en mere ærefuld titel end den tidligere beskrivelse.

Hendes nu to optrædener og de formelle billeder, der er blevet taget af hende sammen med hendes far i de forbindelser, puster til en voksende spekulation om, hvorvidt hun er ved at blive gjort klar til at blive hans efterfølger.

Dette billede blev frigivet af det nordkorenske statsmedie den 27. november. Det viser landets leder, Kim Jong-un, og hans datter. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Vis mere Dette billede blev frigivet af det nordkorenske statsmedie den 27. november. Det viser landets leder, Kim Jong-un, og hans datter. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

»Det er bestemt slående. Billedet af Ju Ae, der står ved siden af sin far, mens han bliver fejret af teknikere og videnskabsmænd involveret i den seneste ICBM-lancering, vil understøtte ideen om, at dette er starten på, at hun bliver positioneret som en potentiel efterfølger,« forklarer sikkerhedsanalytikeren Ankit Panda fra tænketanken Carnegie Fonden for International Fred.

»Statsmedier, der understreger hendes fars kærlighed til hende, indikerer det yderligere, synes jeg. Derudover har begge hendes første offentlige optrædener været i forbindelse med strategiske atomvåben – der er kronjuvelerne i Nordkoreas nationale forsvarskapacitet. Det slår mig ikke som værende tilfældigt,« tilføjer Ankit Panda.

Allerede første gang, datteren dukkede op ved sin fars side, begyndte spekulationerne om, hvorvidt hun måske køres i stilling til at være hans arvtager.

Flere sår dog også tvivl om, hvorvidt det reelt kan ske, da Nordkorea historisk set har været et yderst mandsdomineret samfund.

Til CBS News forklarer en sikkerhedsanalytiker ved tænketanken RAND Corporation, Soo Kim, at det endnu er for tidligt at drage nogen konklusioner.

En række sydkoreanske medier har tidligere spekuleret i, at Kim Jong-un har tre børn. De skulle angivelig være født i henholdsvis 2010, 2013 og 2017 – men det er ikke bekræftet af Nordkorea.

Kim Jong-un overtog magten, efter at hans far, Kim Jong-il, døde i 2011.