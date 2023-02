Lyt til artiklen

Verdensundhedsorganisationen WHO har tirsdag indkaldt til hastemøde, efter der er sket et udbrud af Marburg-virus i Ækvatorialguinea.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Marburgvirus minder om Ebola og er en hæmoragisk febervirus, hvilket betyder, at den syge har tendens til blødninger.

Det er af de mest dødelige virusser, som spredes til mennesker fra flagermus og fra mennesker til andre mennesker gennem kontakt til kropsvæsker fra inficerede.

Ifølge Reuters bekræftede WHO mandag, at der var sket et større udbrud i Ækvatorialguinea.

Her er ni registreret døde, mindst 200 er i karantæne, ligesom der er indført flere, lokale restriktioner.

Også i Ghana er der bekræftet infektioner.

