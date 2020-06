Verdenssundhedsorganisationen betragter nye tilfælde af coronavirus i Kinas hovedstad som en genopblussen.

Det seneste døgn har Kinas hovedstad, Beijing, registreret 31 nye smittetilfælde med coronavirus.

Det er fire flere end døgnet inden, melder de kinesiske sundhedsmyndigheder onsdag.

19 af tilfældene knytter sig til byens sydvestlige distrikt Fengtai, hvor et virusudbrud er brudt ud den seneste uge.

I alt er 137 smittetilfælde med coronavirus blevet bekræftet i Beijing de seneste seks dage.

De nye tilfælde har fået Beijing til at lukke skoler og sport- og kulturinstitutioner.

Beijing har også indført rejseforbud i bydele, der betragtes som værende i høj eller mellemhøj risiko for virussmitte.

- Epidemisituationen i hovedstaden er ekstrem alvorlig, sagde Beijing-talsmand Xu Hejian på et pressemøde tirsdag.

Det betragtes som en genopblussen af coronavirus i byen, oplyste Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mandag.

Helt nøjagtigt er det madmarkedet Xinfadi i Fengtai, som mange af de nye tilfælde knytter sig til.

Flere end 8000 personer fra madmarkedet er blevet testet, og myndighederne regner med, at omkring 200.000 mennesker har besøgt markedet siden 30. maj.

Myndighederne i Beijing forsøger at spore og teste disse, blandt andet ved at gå fra dør til dør.

Hovedstaden har 21 millioner indbyggere.

Udbruddet kommer, efter at Kina i vid udstrækning har sagt, at det har coronavirusset under kontrol.

Beijings udbrud forstærker den globale frygt for en anden bølge af virusset, efter at flere lande over hele verden har sat gang i en genåbning.

Coronavirusset har sin oprindelse i den kinesiske millionby Wuhan, hvor virusset brød ud i slutningen af sidste år.

Kina har registreret lidt over 84.000 smittede og 4638 coronarelaterede dødsfald. Tallene er ikke steget nævneværdigt siden april.

Globalt er der registreret mere end otte millioner smittetilfælde, mens 441.407 coronapatienter har mistet livet.

/ritzau/Reuters