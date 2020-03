Nu er de også begyndt at panikke visse steder i Australien. Panikke over coronavirussen.

Australiens største supermarked har onsdag sat en begrænsning på salget af toiletpapir. Det sker, efter indkøbene af det bløde papir er gået helt amok.

Det sker som en konsekvens af smitten med coronavirus, som også har ramt Australien med 43 smittede mennesker og medført ét dødsfald.

Supermarkedet Woolworths siger, at de begrænser salget til fire pakker toiletpapir per person. Det skriver Bangkok Post.

En kunde har travlt med at fylde sin indkøbsvogn med toiletpapir i Sydney. Foto: PAUL BRAVEN Vis mere En kunde har travlt med at fylde sin indkøbsvogn med toiletpapir i Sydney. Foto: PAUL BRAVEN

»Der sikrer, at flere kunder får mulighed for at købe dem. Det hjælper også os til at fylde lagrene op, når de lokale fabrikker sætter produktionen i vejret,« siger firmaet i en udtalelse.

På trods af forsikringer fra den australske regering har der været en usædvantlig stor efterspørgsel på visse varer i de australske supermarkeder.

Billeder på sociale medier viser tilsyneladende tomme hylder, mens kunderne har indkøbsvognene fulde af toiletpapir.

Selv politiet har været involveret. De blev onsdag kaldt ud til et supermarked i Sydney omkring middagstid lokal tid, da en kniv blev trukket frem i køen til toiletpapir.

Der er sat begrænsning på salget af toiletpapir i dette supermarket i Sydney. Foto: MARALINDA BOYD Vis mere Der er sat begrænsning på salget af toiletpapir i dette supermarket i Sydney. Foto: MARALINDA BOYD

Politiet i New South Wales bekræftede, at de var kørt ud til et supermarked i det vestlige Sydney. Men ingen blev arresteret, og ingen kom til skade.

De handlende har også oplevet, at der er mangel på ansigtsmasker, efter coronavirussen er begyndt at vise sig.

Premierminister Scott Morrison siger, at han har talt med de to største supermarkedskæder, Woolworths og Coles, om deres respons på panikindkøbene.

»Jeg kan forstå, at folk kan blive bekymret og gå til supermarkeder og gøre sådanne ting. Men mit råd er, at det ikke er nødvendigt.«

Kunder fylder deres indkøgsvogne med toiletpapir i Carlbad i Californien. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Kunder fylder deres indkøgsvogne med toiletpapir i Carlbad i Californien. Foto: MIKE BLAKE

Panikopkøb af toiletpapir er tilsyneladende ikke begrænset til Australien. Pressefotos viser således, at det også foregår i Carlsbad i Californien og Japans hovedstad, Tokyo.

En gruppe bevæbnede mænd røvede for mere end 14 dage siden hundredvis af toiletruller i Hong Kong.