Parader i Irland den 17. marts er blevet aflyst. Snart vil der blive taget stilling til andre arrangementer.

Irland aflyser flere Saint Patrick's Day-arrangementer som følge af bekymringer over det smitsomme coronavirus. Aflysningerne omfatter blandt andet den store parade i Dublin.

Det oplyser Irlands premierminister, Leo Varadkar, på Twitter mandag aften.

Beslutningen om at aflyse arrangementer på Saint Patrick's Day den 17. marts er truffet efter råd fra sundhedsmyndigheder og sker for at undgå spredning af virussmitte, oplyser premierministeren videre.

- Saint Patrick's Day-parader, inklusive Dublin-paraden, vil ikke blive gennemført.

- Situationen vedrørende andre begivenheder og store forsamlinger er under evaluering. Der vil blive taget stilling til disse på baggrund af råd fra offentlige sundhedsmyndigheder, skriver Leo Varadkar.

Der har indtil mandag været 19 bekræftede tilfælde af Covid-19, som er den sygdom, virusset er skyld i, i Irland. Det skriver NBC News.

- Men det er vigtigt at få understreget, at langt de fleste mennesker, der får konstateret Covid-19 i løbet af de næste uger eller måneder, ikke vil få konstateret sygdommen, fordi de har deltaget i en stor forsamling.

- De vil højst sandsynligt blive smittet i deres eget hjem af familiemedlemmer eller ved at have kontakt med venner og andre, siger Leo Varadkar ifølge NBC News.

/ritzau/