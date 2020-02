Den californiske by San Francisco er på forkant. De har tirsdag erklæret undtagelsestilstand på grund af frygten for coronavirus - selv om de endnu ikke har haft et eneste smittetilfælde.

Den vil hjælpe byen med at gøre nødplanerne effektive, hvis virussen rammer, mener borgmester London Breed. Det skriver New York Post.

»Selv om vi stadig har nul bekræftede tilfælde blandt San Franciscos borgere, så bliver det på globalt plan ændret meget hurtigt, og vi skal være parate,« siger Breed i en udtalelse.

»Vi ser virussen sprede sig til nye dele af verden hver dag, og nu tager vi de nødvendige skridt til at beskytte borgerne fra skader.«

Også i San Francisco International Airport går de med ansigtsmasker. Foto: PETER DASILVA

Foreløbig har amerikanerne 53 tilfælde af coronavirus. 10 af tilfældene er i Californien.

Tre af patienterne bliver behandlet på hospitaler i San Francisco, men ingen af dem er borgere i byen.

Sundhedsmyndighederne siger, at erklæringen om undtagelsestilstand tillader byen at sætte folk på 24-timers tilkaldevagter.

»Når man tænker på den mængde, der rejser mellem San Francisco og det kinesiske fastland, er det sandsynligt, at vi vil se tilfælde af smitte med coronavirus,« siger Tomas Aragon, der er San Franciscos sundhedsofficer.

Nancy Pelosi (th) har besøgt Canton Bazaar i San Franciscos Chinatown den 24 february. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Annonceringen kommer, netop som frygten for en global coronaviruspandemi breder sig.

De amerikanske aktier oplevede således en massiv nedgang tirsdag.

Den første amerikanske soldat blev smittet med coronavirus tirsdag i Sydkorea. En 23-årig mand blev indlagt med smitten.