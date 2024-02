Det skulle have været afslutningen på en dejlig ferie i det Indiske Ocean.

I stedet er over 2.000 turister nu fanget ombord på et krydstogtskib – og ikke nok med det.

Det 294 meter lange krydstogtskib 'Norwegian Dawn' og samtlige 2.184 passagerer og 1.026 ansatte er kommet i karantæne i havnebyen Port Louis i Mauritius, fordi flere passagerer har fået roskildesyge.

Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters.

Ifølge Bild er der endda mistanke om, at nogle af passagererne er smittet med kolera.

Det har sat gang i en kædereaktion, som rammer mange andre end dem, der befinder sig på skibet.

For mens krydstogtet skulle slutte for de passagerer, der nu er fanget på 'Norwegian Dawn', stod et nyt hold på 2.279 passagerer klar til at gå ombord og påbegynde deres krydstogt med skibet, der er ejet af Norwegian Cruise Line.

»Beslutningen om ikke at give krydstogtskibet adgang til kajen blev taget med henblik på at forhindre enhver helbredsrisiko,« lyder det fra myndighederne i Mauritius.

»Både passagerernes og nationens helbred og sikkerhed er myndighedernes højeste prioritet,« lyder det videre.

Hvilke sundhedsrisici, der er tale om, oplyser ferieøens myndigheder ikke.

Ifølge Reuters var 15 passagerer i isolation på krydstogtskibet søndag med symptomer på noget, der kunne minde om roskildesyge.

Myndighederne er i gang med at teste alle de mere end 3.000 personer ombord på 'Norwegian Dawn'.

Resultaterne skulle forelægge i løbet af tirsdagen.

Indtil da må passagererne – og de kommende passagerer – vente i tålmodighed.