Den svenske møbelgigant siger, at den midlertidigt lukker varehuse for at undgå spredning af coronavirus.

Ikea lukker cirka halvdelen af sine varehuse i Kina, oplyser møbelgiganten til den svenske radioavis Ekot.

Det sker for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

Ikea valgte allerede søndag at lukke sit varehus i Wuhan midlertidigt.

Det er i storbyen Wuhan med 11 millioner indbyggere, at man formoder virussen har sit udspring.

/ritzau/