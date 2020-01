Over 2000 mennesker er indtil videre smittet med coronavirus. 56 er døde. WHO-chef er på vej til Kina.

Kinas regering har besluttet at forlænge nytårsferien i landet med tre dage til 2. februar.

Det rapporterer den statslige kinesiske tv-station CCTV tidligt mandag morgen lokal tid.

Den forlængede ferie er et forsøg på at hindre coronavirusset i at brede sig yderligere i landet.

Det betyder også, at skolebørn i Kina skal blive hjemme fra skole indtil videre.

Det kinesiske undervisningsministerium vil på et senere tidspunkt tage stilling til, hvornår børnene skal i skole igen, meddeler CCTV.

Søndag aften lyder status fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, at 2051 mennesker er smittet med coronavirus. Af dem er 56 omkommet af sygdommen.

WHO's øverste chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, skriver søndag aften, at han er på vej til Kina for at drøfte indsatsen med kinesiske myndigheder og sundhedseksperter.

I Kina har udbruddet af coronavirus lagt en alvorlig dæmper på fejringen af det kinesiske nytår.

I Hubei-provinsen i det centrale Kina, hvor de første tilfælde af smitte blev konstateret, har myndighederne forsøgt at inddæmme udbruddet med blandt andet en omfattende transportforbud.

Det har ramt de omkring 56 millioner indbyggere i provinsen, der for manges vedkommende havde planer om at rejse i nytårsdagene for at tilbringe ferien med deres familier.

I Hongkong, der er en del af Kina, har regeringsleder Carrie Lam tidligere meddelt, at skolerne er lukket frem til 17. februar.

/ritzau/Reuters