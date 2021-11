Ubegrænset betalt ferie. Det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke?

Men fra næste år, er det nu engang virkelighed for den engelsk børsmægler Finncaps medarbejdere.

Det skriver BBC.

Mindst fire uger – Og højst… ja, lige så længe de har lyst til.

En beslutning, der skal forhindre medarbejderne i at 'brænde ud', fortæller administrerende direktør Sam Smith til BBC.

For netop frustration og træthed hos de ansatte er noget, der har været ekstraordinært meget af under corona nedlukningerne.

Er ubegrænset betalt ferie en god idé?

Særligt den slørede grænse mellem arbejde og privatliv, og de mange timers hjemmearbejde, har sat sine tydelige spor.

Det viste sig blandt andet ved, at flere medarbejdere blev frustrerede under zoom opkald eller helt mistede modet til at kommunikere internt.

Ifølge Sam Smith havde virksomheden også en yderst travl februar måned. Og i juni begyndte flere at tage fri, fordi de simpelthen var for pressede mentalt.

Men den vil de nye ferietiltag forhåbentligt rette op på.

Sam Smith fortæller, at valget om et minimumskrav for feriedagene er grundigt overvejet. Hun vil nemlig ellers være nervøs for, at medarbejderne ikke benytter sig af ferien.

Og ting som barn-syg, fri i forbindelse med syge familiemedlemmer tæller ikke med i regnskabet. Alene af den grund, at man i sådanne situationer ikke 'holder fri'.

Også andre virksomheder har som Finncap indført ubegrænset betalt ferie.

Blandt andre datingappen Bumble, der udover den ubegrænsede ferie, også to gange årligt nedlægger arbejdet for alle medarbejdere. Tvunget.