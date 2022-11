Lyt til artiklen

'Du er fyret'.

Sådan lød budskabet i den sms, som 2.700 medarbejdere i det amerikanske møbelfirma 'United Furniture Industry' modtog 21. november – få dage før den amerikanske højtid thanksgiving.

Beskeden tikkede ind kort tid før midnat, og mange af de ansatte vågnede derfor til beskeden om, at de var opsagt med øjeblikkelig virkning. Det skriver The Guardian.

»Din afskedigelse fra virksomheden forventes at være permanent, og alle ydelser vil blive afsluttet øjeblikkeligt,« lød det i en opfølgende mail fra virksomheden.

Virksomheden instruerede også sine chauffører i straks at returnere udstyr, inventar og leveringsdokumentarer – uanset om de havde gennemført deres levering eller ej.

Ifølge mediet fik medarbejderne ingen forklaring på, hvorfor de blev opsagt så pludseligt.

Det har fået flere af dem til at stå frem og udtrykke deres frustration over den pludselige fyring, der blandt andet betyder, at medarbejderne mister deres sundhedsforsikring.

»Det rev mig fra hinanden. Det føltes som et forræderi. Ikke kun mod mig, men mod ​​os alle sammen. Jeg bekymrer mig om de ældre medarbejdere, som tager medicin hver dag og ikke vil have råd til det efter i dag,« siger 36-årige Neal, der også modtog fyringen over sms, til New York Post.

Sammen med en anden ansat har Neal sagsøgt virksomheden for at bryde en føderal lov, idet de ansatte ikke fik 60 dages varsel før, at man nedlagde arbejdet.