Tidligere på måneden kom det frem, at prins Andrew havde nogle ret specielle sexfantasier.

Og nu fortæller offeret Virginia Giuffre, der blev holdt fanget af Jeffery Epstein og som ifølge hende selv blev lånt ud til prins Andrew, at de 10 minutter hun havde sex med prins Andrew, var de længste minutter i hendes liv.

Det skriver New York Post.

Det er i et langt manuskript, skrevet af Virginia Giuffre og med titlen 'The Billionaire's Playboy Club', hun fortæller om misbruget.

Manuskript bliver citeret i en række retsdokumenter, som blev offentliggjort i New York i sidste uge.

Den i dag 36-årige kvinde fortæller, at hun blev sexmisbrugt af prins Andrew, da hun var kun 17 år, og at han især var vild med hendes fødder.

'Han kærtegnede min tæer og slikkede på dem,' lyder beskrivelsen blandt andet i dokumenterne.

'Det var ikke svært, at få ham tændt så meget, at han bare ville have resten af min krop. Vi gik ind i min seng, og det var de længste 10 minutter i mit liv.'

'Han elskede mine fødder og slikkede endda mellem dem. Men det var et brist i vores intimitet. For ham var jeg bare endnu en pige, for mig var han bare endnu et job.'

'Øjeblikke senere og uden nogen reel følelsesmæssig tilknytning overlod han mig til mine egne følelser af forfærdelse,' står der videre i dokumentet.

Ifølge Virginia Giuffre har hun haft sex med prins Andrew tre gange, hvor hun har været udlånt af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell. En anklage, som prins Andrew har afvist.