Virginia Giufree, som hævder at være blevet tvunget til at have sex med prins Andrew adskillige gange, følte sig skamfuld og beskidt efter sex med den britiske prins.

Så beskidt faktisk, at hun angiveligt måtte gå direkte ind og tage et bad, så snart akten var overstået.

Det fortæller hun i et tv-interview, som blev sendt på BBC One mandag aften.

»Det varede ikke særlig længe. Hele forløbet var var væmmeligt. Han var ikke ond eller noget, men rejste sig op, sagde tak og forlod rummet,« siger Virginia Giufree, som angiveligt var 17 på daværende tidspunkt ifølge The Mirror.

Virginia Giuffre hævder blandt andet, at hun har haft sex med Prins Andrew under et orgie på Epsteins private ø på Jomfruøerne. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Virginia Giuffre hævder blandt andet, at hun har haft sex med Prins Andrew under et orgie på Epsteins private ø på Jomfruøerne. Foto: SHANNON STAPLETON

Den i dag 35-årige mor til tre beskriver i interviewet - mens hun forsøger at holde tårerne tilbage - hvordan de år, hvor hun angiveligt var Jeffery Epsteins sexslave og angiveligt blev tvunget til at have sex med prins Andrew var en virkelig skræmmende tid i hendes liv.

»Jeg var lige blevet misbrugt af et medlem af den royale familie,« siger hun og tilføjer:

»Jeg kunne ikke forstå, hvordan magtfulde mennesker fra regeringens højeste lag kunne tillade, at noget som dette kunne ske. Ikke kun tillade men også deltage.«

På dette tidspunkt i interviewet bryder hun ifølge The Mirror sammen.

Prins Andrew har gentagende gange afvist at have noget som helst form for seksuel forhold til Virginia Giuffre. Foto: SWEN PFORTNER Vis mere Prins Andrew har gentagende gange afvist at have noget som helst form for seksuel forhold til Virginia Giuffre. Foto: SWEN PFORTNER

I det en time lange interview, der blev sendt på BBC One mandag aften, fortæller Virginia Giufree angiveligt i detaljer, hvordan Jeffery Epstein bragte hende til London i 2001, introducerede hende til prins Andrew og tog hende med på en natklub i London ved navn Tramp, hvor prinsen bød hende op til dans.

Samme aften skal hun angiveligt have haft sex med prins Andrew første gang.

Den britiske prins, som er dronning Elizabeths næstyngste søn, har hårdnakket benægtet, at han nogensinde har haft et seksuelt forhold til Virginia Giufree.

I et interview, der blev sendt på BBC lørdag den 16. november, sagde han sågar, at han ikke har nogen erindring om nogensinde at have mødt hende.