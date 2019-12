Prins Andrew er en 'forfærdelig danser', der 'svedte ud over det hele'.

Sådan beskriver Virginia Giuffre, der hævder, at hun som teenager blev tvunget til at have sex med den britiske prins, ham i hvert fald.

Det sker i et nyt interview med britisk tv, der blev sendt på BBC One mandag aften.

»Han er den værste danser, jeg nogensinde har set i mit liv. Det var forfærdeligt, og denne her fyr svedte ud over det hele på mig. Det var faktisk som om, hans sved regnede over det hele,« siger hun ifølge The Mirror i programmet og tilføjer:

Virginia Giuffre hævder blandt andet, at hun har haft sex med Prins Andrew under et orgie på Epsteins private ø på Jomfruøerne. Foto: ALBA VIGARAY Vis mere Virginia Giuffre hævder blandt andet, at hun har haft sex med Prins Andrew under et orgie på Epsteins private ø på Jomfruøerne. Foto: ALBA VIGARAY

»Det fik mig til at væmmes, men jeg vidste, at jeg blev nødt til at gøre ham glad, fordi det var hvad Epstein og Ghislaine (Jeffery Epsteins daværende kæreste, red.) ville have forventet af mig.«

I programmet fortæller hun også, hvordan Ghislaine Maxwell, da de to sad i bilen på vej hjem efter den svedige episode på klubben, instruerede hende i, hvad hun skulle gøre ved prins Andrew, når de kom hjem.

»I bilen sagde Ghislaine til mig, at jeg blev nødt til at gøre det samme med Andrew, som jeg gjorde for Jeffery, og det gav mig kvalme,«

Den aften havde hun angiveligt sex med prins Andrew i et værelse på første etage i Ghislaine Maxwells hus i det centrale London.

Prins Andrew har gentagende gange afvist at have noget som helst form for seksuel forhold til Virginia Giuffre. Foto: SWEN PFORTNER Vis mere Prins Andrew har gentagende gange afvist at have noget som helst form for seksuel forhold til Virginia Giuffre. Foto: SWEN PFORTNER

Virginia Giuffre har gentagende gange hævdet, at Ghislaine Maxwell gjorde hende til Jeffery Epsteins sexslave, og at hun blev tvunget til at have sex med prins Andrew tre gange mellem 2001 - hvor hun var 17 år gammel - og 2002.

En påstand som den britiske prins, som er dronning Elizabeths næstyngste søn, har benægtet pure. I et interview, der blev sendt på BBC lørdag den 16. november, sagde han, at han ikke har nogen erindring om nogensinde at have mødt Virginia Giuffre.

Og ikke nok med det. Prinsen gav også en anden grund til, at det ikke kan være ham, Virginia Roberts husker.

»Der er et lille problem med det med at svede, for jeg har en underlig lidelse, der gør, at jeg ikke kan svede, eller ikke kunne svede på det tidspunkt,« sagde prinsen.