Grundlæggeren af Virgin Holidays, milliardæren Richard Branson, vil ikke længere sælge ture til parker, der har hvaler, definer eller marsvin i fangenskab.

Virksomheden dropper sine partnerskaber med forlystelsesparker som SeaWorld, der har været under kritik for sin behandling af hvaler.

Kritik, der har taget til siden 2013, hvor CNN viste dokumentaren 'Black Fish'.

»Vi føler, at det er den rigtige beslutning at træffe, og vi vidste, at de fleste af vores kunder ville bakke den op,« siger Richard Branson ifølge CNN.

Meldingen om at droppe turene har han skrevet om på sin egen blog, hvor han kalder det 'et nyt kapitel for hvaler og delfiner i turismen'.

SeaWorld ærgrer sig over, at Virgin Holidays har 'bukket under for presset fra dyreaktivister,' der ifølge parken har manipuleret med videnskabelige resultater for at fremme sin sag.

»Ingen virksomhed gør mere for at beskytte havpattedyr og fremmer forskning, redning og bevarelse af hvaler end SeaWorld,« siger zoologisk dirketør i SeaWorld, Chris Dold, i en erklæring.

Richard Branson siger nu, at Virgin Holidays vil arbejde for at tilbyde etisk forsvarlige udflugter til vilde hvaler og delfiner.