Det er en af årets mest lukrative og travle dage i Norge.

Den store 17. maj grundlovsfejring er nemlig en festlig begivenhed med champagnemorgenmad og fest, som fortsætter helt ude i nattetimerne.

Og natklubberne mærker ifølge Dagbladet i den grad også, at pengene sidder løst hos deres landsmænd.

»Vi er fuldt bookede og oplever, at folk er meget sultne efter at fejre ordentligt for første gang siden 2019,« siger Rekoms administrerende direktør Frederik Mygind.

Man kan stadig godt deltage i nattelivets fester, men det er for længst for sent at købe sig adgang til de hundedyre VIP-fester.

En af de populære natklubber i Oslo, Nox Sollihagen, har i år solgt borde med alkoholpakker til op mod 60.000 kroner.

Det er med andre ord prisen for de mest eksklusive fester i VIP-området på klubberne.

I resten af landet har priserne på entre til cafeer, klubber og barer også fået et nøk opad.

To populære beværtninger, Lektern'n og Louise Restaurant og Bar, får også travlt på dagen.

De er begge fuldt bookede, hvor 1.200 personer har booket bord på Lekter'n og 800 forudbestillinger på Louise Restaurant og Bar.

Det er derfor også den vigtigste salgsdag for mange restauranter og barer i Norge.

Ejeren bag de to cafeer vurderer, at omsætningen er 2-3 gange højere end en normal weekenddag.