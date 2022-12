Lyt til artiklen

Flyrejsende i og omkring London er ramt af kaos.

Her har et voldsomt vintervejr med is, sne og tåge sat en solid stopper for tusindvis af passagerers planer.

Ifølge BBC meddelte Stanstead Airport natten til mandag, at man har været tvunget til at lukke ned og aflyse alle afgange.

Det sker, efter at der i den britiske hovedstads andre store lufthavne som Heathrow Airport og Gatwick Airport allerede søndag aften var enorme problemer. Det samme har været tilfældet i den mindre Luton Airport.

Her blev afgange på stribe ligeledes aflyst, mens tusindvis af passagerer har måttet opholde sig i lufthavnene i timevis, mens de forgæves har ventet på at komme afsted.

I Heathrow blev over 50 afgange aflyst, da det var umuligt at lette på grund af vejret.

I Gatwick blev landingsbanerne lukket i en periode på grund af forholdene søndag aften, hvilket efterfølgende skabte store forsinkelser. En række afgange blev forsinket eller aflyst, mens 28 afgange blev omdirigeret til andre lufthavne på grund af lukningen, skriver BBC.

»Passagerer, der skal i aften (søndag, red.) eller i morgen anbefales at tjekke deres flys status ved flyselskaberne samt de lokale vejrforhold, inden de tager afsted til lufthavnen,« siger en talsmanden fra Gatwick-lufthavnen til mediet.

Lufthavnene Stanstead og Gatwick kan endnu ikke sige, hvordan flytrafikken bliver påvirket mandag.

Længere mod nord lukkede Manchester Airport allerede lørdag i en periode sine to landingsbaner på grund af voldsomt snefald. Det påvirkede »dusinvis af afgange.«

