Mens vintervejret lader vente på sig i Danmark, er USA endnu engang blevet ramt af kulden. Omkring 350.000 hjem og forretninger over hele USA står uden strøm, efter at et stormvejr har ramt dele af landet.

Der er faldet mere end 30 centimeter sne nogle steder, og over 9.000 fly måtte aflyses. Det skriver Sky News.

Vinterstormen har også forårsaget en tornado i Alabama. Den efterlod en kvinde død og tre andre kritisk sårede.

Værst ramt var staterne Tennessee, Arkansas, Texas og Ohio, hvor strømforsyningen svigtede mange steder.

Stormen rasede fra det centrale Amerika ind i sydstaterne og nordøstpå torsdag. Nu venter meteorologerne kraftigt snefald i de østlige stater fredag.

Dele af Ohio, New York og det nordlige New England kan se frem til kraftigt snevejr, efterhånden som stormen rykker østpå. Der kan falde mellem 30 og 45 centimeter sne.

Foreløbig er der faldet over 50 centimeter sne i de sydlige Rocky Mountains, mens der faldt mere end 30 centimeter i Illinois, Indiana og Michigan.

Ifølge flyhjemmesiden FlightAware.com så var der flere end 9.000 fly, der skulle flyve torsdag eller fredag, aflyst i USA. De kommer efter de 2.000 fly, der var aflyst allerede onsdag, da stormen for alvor begyndte.

For godt 700 gæster betød aflysningerne, at de blev nødt til at overnatte i Dallas-Fort Worth International Airport.

Seks mennesker måtte køres på hospitalet efter et sammenstød, der involverede 16 biler på en vej ved Memphis, Tennesee. De to var i kritisk tilstand, men de andre fire slap fra ulykken med mindre skader.

Næsten 70.000 hjem i Ohio var uden strøm, og det gjorde, at en stor procentdel af staten var mørkelagt under stormen.