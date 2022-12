Lyt til artiklen

Den kraftige, arktiske vinterstorm, Elliot, der er på vej gennem USA og dele af Canada, forårsager – foruden kolde temperaturer – flyforsinkelser forud for årets travleste rejsedage.

Over hele USA er mere end 100 millioner mennesker i alarmberedskab, da et vintervejr ud over det sædvanlige forventes at skabe rejsekaos.

Grundet den ventede storm har flere af landets store lufthavne allerede aflyst adskillige flyvninger, beretter CNN.

Nærmere bestemt er mere end 2.100 amerikanske flyvninger torsdag og mere end 1.000 flyvninger fredag aflyst, mens der er forsinkelser på 5.500 flyvninger.

Vinterstormen Elliot skaber rejsekaos i USA. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI Vis mere Vinterstormen Elliot skaber rejsekaos i USA. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI

Byerne Chicago og Denver er blandt dem, der er hårdest ramt. Her er omkring en fjerdedel af både ankomster og afgange – hundredvis af flyvninger i hver lufthavn – torsdag blevet aflyst.

USAs meteorologiske institut, NWS, meddelte tidligere, at store dele af USA i de kommende dage vil opleve »farlig kulde, og det vil komme pludseligt med en kraftig arktisk front«.

»Den slags kulde kan give forfrysninger på mindre end fem minutter, hvis man ikke er forsigtig. Underafkøling og dødsfald er også muligt ved længere tids eksponering for kulden,« advarede NWS.

Advarslen om det usædvanligt kolde vejr er udsendt i 30 af USAs stater. Blandt dem er også den ellers normalt solrige stat Florida.

Guvernørerne i Kentucky, North Carolina, Georgia og Oklahoma har erklæret undtagelsestilstand. Andre stater, som Maryland, har aktiveret nødberedskabsoperationer forud for stormen, mens andre har åbnet opvarmende sheltere.

I Colorado er Denver Coliseum, en indendørs arena, blevet omdannet til et opvarmningscenter.

Torsdag sagde den amerikanske præsident, Joe Biden, at hans administration har kontaktet guvernørerne i 26 berørte stater, og at den føderale regering er parat til at tilbyde hjælp, hvor det er nødvendigt.

Præsidenten opfordrede også folk til at undgå at rejse, da forholdene forværres, med ordene: »Tag venligst denne storm ekstremt alvorligt«.