HBO løfter sløret for, hvornår man kan vente sidste sæson af "Game of Thrones" og fortæller om ny prequel.

Beverly Hills. Når temperaturen i disse dage banker godt op i graderne, kan det måske være en lettelse for mange at vide, at vinteren er på vej.

Godt nok ikke i meteorologisk forstand. Men i form af en ny sæson af den internationale hitserie "Game of Thrones", hvori udtrykket "winther is coming" er en fast vending.

HBO afslørede onsdag aften dansk tid, hvornår den ottende og sidste sæson af serien får premieren.

- HBO vil sende den sidste sæson af dets internationale hit "Game of Thrones" i første halvdel af næste år, og målet er at starte produktionen af en prequel (en ny serie, hvis handling går forud for handlingen i "Game of Thrones" red.) i 2019, lød det fra HBO.

Nyheden om en prequel til "Game of Thrones-serien" blev allerede afsløret i juni måned. Her lød det, at seriens plot skal finde sted 1000 år før handlingen i "Game of Thrones".

Serien er skrevet af den britiske manuskriptforfatter Jane Goldman samt forfatter George R.R. Martin, der står bag bogforlægget til "Game of Thrones-serien" - bogserien "A Song of Fire and Ice" ("En sang om is og ild" red.).

HBO valgte at bestille fem forskellige manuskripter til serien, før de bestemte sig for det oplæg, de ville have.

De resterende fire manuskripter er enten kasseret eller stadig under udarbejdelse, har HBO-chefen Casey Bloys fortalt.

"Game of Thrones" er HBO's største succes og har mere end 30 millioner seere alene i USA.

Serien blev nomineret til 22 priser ved Emmy-uddelingen og vandt 12. Blandt andet for "bedste dramaserie".

Adskillige danskere spiller med i den populære serie. Den største rolle har Nikolaj Coster-Waldau, der spiller ridderen Jaime Lannister, der har været en gennemgående karakter i alle syv sæsoner, som hidtil er blevet sendt.

Ud over Nikolaj Coster-Waldau ses også Frank Hvam, Pilou Asbæk, Dar Salim og Birgitte Hjorth Sørensen i større eller mindre roller.

/ritzau/