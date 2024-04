De fire vinger på den karakteristiske røde vindmølle på den verdensberømte kabaret Moulin Rouge er kollapset.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP, som henviser til det lokale brandvæsen.

Det var engang i løbet af natten, at metalstrukturen på den parisiske kabaret, der ligger i det 18. arrondissement, faldt ned.

De tre første bogstaver i 'Moulin' er også røget ned, skriver Le Parisien.

Det franske medie oplyser, at ingen meldes at være kommet til skade i forbindelse med kollapset.

Derudover oplyser brandvæsnet, at selve bygningen ikke er i fare for at styrte sammen.

Torsdag morgen ligger vingerne ifølge Le Parisien endnu på jorden - omend de er blevet dækket med presenninger.

Det vides endnu ikke, hvorfor de pludselig faldt ned.

Moulin Rouge er en turistattraktion, som ligger for foden af bakken på Montmartre på den kendte forlystelsesgade Boulevard Clichy.

Moulin Rouge betyder på dansk 'rød mølle', og stedet er kendt som det åndelige fødested for den moderne form af cancan-dansen.

Den blev oprindeligt indført som en forførende dans af kurtisaner, der arbejdede på stedet. Siden har det udviklet sig til sin egen form for underholdning og har affødt kabareter over resten af Europa.

På sangklubben kan besøgende fra hele verden nyde musikalsk danseunderholdning.