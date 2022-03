Video viser det skræmmende omfang af ødelæggelserne i New Orleans-bydelen Arabi i Louisiana, efter adskillige tornadoer har hærget det sydlige område af USA i de seneste dage.

Myndighederne har klassificeret tornadoen, som ramte Arabi som værende minimum EF-3, hvilket betyder, at vindhastighederne har været helt oppe omkring 254 til 332 km/t.

Nej, det er ikke en trykfejl. Så stærk var vindstødene tilsyneladende.

Derfor er det ikke nogen overraskelse, at gaderne i Arabi i det østlige New Orleans efterfølgende trænger til oprydning.

Biler, træer og lygtepæle er væltet. Løse genstande hænger fra elkabler og træer mellem de totalt ødelagt huse.

Det voldsomme vejr har kostet en 25-årig mand i Arabi livet, oplyser det lokale politi overfor NBC News.

»Desværre er vores folk blevet alt for bekendte med at genopbygge efter tragedie og tab, men det er aldrig nemt,« siger guvernør John Bel Edwards ifølge tv-stationen i en meddelelse.

Lokalsamfundet har ved flere tidligere lejligheder oplevet, hvordan voldsomt vejr forstyrrer deres liv.

»Vi er vant til orkaner. Vi er stadig i gang med at genopbygge efter Ida og Zeta, og vi kommer os stadig over Katrina,« siger Guy McInnis, som er præsident for kommunen St. Bernard Parish, til NBC.

»Du ved, vi ser huse, som blev løftet fra deres fundament og står midt på gaden. Men vores folks ånd, og modstandskraften i vores indbyggere vil skinne igennem, som den altid gør,« tilføjer Guy McInnis.