117 idéer er kåret som vindere af EU-konkurrence. De skal bidrage til at løse nye udfordringer i coronakrise.

Der skal udvikles nye løsninger, som skal håndtere de nye udfordringer, som coronakrisen skaber.

Torsdag er 117 løsninger på 37 corona-udfordringer kåret som vindere af EU-konkurrencen "EUvsVirus Hackathon".

Blandt vinderne er der innovative løsninger på, hvordan butikker kan overvåge antallet af kunder i deres butikker og administrere køer ved indgange.

Men der er også forslag til, hvordan sundhedspersonale kan optimere deres arbejde og minimere den fysisk kontakt. EU-Kommissionen står bag konkurrencen.

Ifølge Mariya Gabriel, som er kommissær for innovation og forskning, skal konkurrencen sikre, at de gode idéer kan blive til virkelighed og hjælpe virksomheder og sundhedssektorer.

- EUvsVirus Hackathon samlede 114 nationaliteter og mange forskellige ekspertiseområder fra hele EU og verden forenet i ønsket om at tilbyde deres tid, talent og idéer til at hjælpe med at finde løsninger på coronavirus-krisen.

- Jeg ser frem til omdannelsen af disse fantastiske idéer til virkelighed og forbedring af dem alle, siger hun.

Der er ingen danske hold blandt vinderne, men 139 danske deltagere var med i konkurrencen. Derudover deltog 25 mentorer samt universiteter, virksomheder og organisationer.

Der følger ikke direkte finansiering med til vinderne af konkurrencen. Men vinderne skal nu kortlægge, hvilke økonomiske behov de har. Idéerne skal også gøres endnu mere konkrete.

Herefter inviteres vinderne til at deltage i en begivenhed i slutningen af maj, hvor virksomheder kan give penge til projekterne.

Hackathons er en god måde at få skabt løsninger, som hurtigt kan realiseres, mener Martin Jensen, som har bidraget med viden og mentorer til konkurrencen og er stifter af virksomheden Nexta.io.

- Jo flere hjerner man samler, jo mere brugbart kan man få ud af det. Det her er jo en global pandemi, som vedrører hele verden. Derfor giver det god mening at finde løsninger sammen.

- Det skal være noget, man kan sætte strøm til med det samme, så det kan understøtte for eksempel forretninger, som har det svært. Så idéerne er mulige at implementere hurtigt og skabe effekt nu og ikke om et år, siger han.

Dette EU-Hackathon var en 48-timers konkurrence, hvor hold med deltagere fra hele verden arbejdede sammen online for at finde en løsning på forskellige problemer samt udvikle en prototype. De fik sparring fra en mentor.

Flere end 20.000 mennesker fra hele verden var med i konkurrencen, og 2160 løsninger blev sendt ind.

/ritzau/