Der var brede smil og stolthed, da den kun 43-årige premierminister fra Etiopien, Abiy Ahmed, i 2019 stillede op til en række fotografier, der gik verden rundt. Han var blevet tildelt Nobels Fredspris.

På under et år i embedet havde han taget store skridt mod fred med nabolandet Eritrea. Han blev hyldet som et fredsikon. Men den seneste uge er den fortælling blev smadret i det, flere internationale beskriver som »en chokerende udvikling«.

For godt en uge siden adresserede Abiy Ahmed nemlig sine 110 millioner landsmænd i en tv-tale.

Landets væbnede styrker havde indledt en offensiv i den nordlige Tigray-region, forklarede han.

Etiopiens premierminister Abiy Ahmed. Foto: POOL New

En borgerkrig er brudt ud. På den ene side står regeringstropperne anført af Abiy Ahmed. På den anden side de forhenværende regeringsledere fra Tigray-regionen, som råder over tungt militært udstyr og op mod 250.000 mand.

Fredsikonet Abiy Ahmed, der blev hyldet for sine diplomatiske evner, kræver nu total militær sejr og afviser al snak om at gå diplomatiets vej.

Allerede få dage inde i konflikten kunne Reuters melde om hundreder af døde på begge sider. France 24 beskrev, hvordan Etiopiens luftvåben havde indledt en massiv bombekampagne i området.

Billeder fra etiopisk tv viser, hvordan tropper rykker frem i Tigray-regionen. En offensiv, der har fået lederne i Tigray-regionen til at opfordre alle til at bevæbne sig og gøre modstand. Det kaldes »total mobilisering«.

Der meldes allerede nu om krigsforbrydelser.

Torsdag gik Amnesty International ud med en hårrejsende nyhed om, at der i den vestlige del af Tigray-regionen er sket en massakre på civile.

Op mod flere hundrede civile er angiveligt blevet hakket i ihjel med macheter og knive mandag.

Amnesty har dokumentation for massakren på billeder og video, hvor mange døde ses ligge på jorden med åbne sår. Hvem der står bag er uvist, men øjenvidner udpeger flygtende Tigray-styrker som gerningsmænd.

Tropper i Amhara, der netop har været i kamp med styrker fra Tigray Foto: TIKSA NEGERI

Generelt er der uvished om, hvad der egentlig foregår i området, da journalister sendes tilbage, når de ankommer, og da regeringen har lukket ned for telefon- og internetforbindelsen i regionen.

Abiy Ahmed forklarede torsdag, at den etiopiske hær allerede har sat sig på en del af Tigray-området, og beskyldte samtidig styrkerne i Trigray for at have begået krigsforbrydelser mod den etiopiske hær.

Han forklarede, at man har fundet etiopiske tropper, som var bagbundet og skudt i hovedet. Ingen dokumentation er dog fremlagt.

Tigray-lederne siger på den anden side, at det etiopiske luftvåben har udført nådesløse bombardementer af byer og steder, hvor civile befinder sig.

En milits fra Amhara-regionen tæt på Tigray er på vej til at blive del af den etiopiske hærs offensiv. Foto: TIKSA NEGERI

BBC Global News Podcast kunne fredag morgen fortælle, at ledelsen i Tigray-regionen har meddelt, at de har taget op mod 10.000 soldater fra den etiopiske hær til fange, og at man også har fanget tusinder af tropper fra Eritrea, der har krydset grænsen for at hjælpe den etiopiske hær.

De informationer er dog heller ikke dokumenteret. Regeringen i Eritrea nægter at have tropper i landet.

Krigen er brudt ud, fordi Etiopiens leder siger, at ledelsen i Tigray-regionen længe har nægtet at adlyde lovgivning udstukket fra regeringen.

Kampene er dog konkret udløst af, at Abiy Ahmed har fortalt, at Tigray-styrker angreb og udplyndrede en forpost fra den etiopiske hær i Tigray-regionen. Heller ikke det er der nogen dokumentation for, men det er den udløsende faktor for kampene.

Krigshandlingerne har allerede nu udløst en humanitær katastrofe. 11.000 etiopiere er flygtet ind i Sudan. Det tal forventes at sige til 200.000.