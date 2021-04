Hvem der dog bare havde tallene 4, 21, 34, 40 og 47 på den lotto-vinderkupon, som fredag aften blev trukket ud i det store transnationale spil EuroMillions.

Kun én person havde præcis dén talkombination og samtidig tillægstallene 2 og 5.

Vinderen, en brite, kan nu kalde sig milliardær i danske kroner.

Han eller hun vandt nemlig svimlende 122 britiske pund svarende til næsten 1,1 milliarder danske kroner.

Den heldige vinder har endnu ikke givet sig til kende over for The National Lottery, som står for at udtrække vindertallene.

Derfor beder organisationen nu alle, som har købt en eller flere kuponer til fredagens store trækning, om at kontrollere deres kupon.

Sikkert er det i al fald, at vinderen af den store jackpot-pulje skal findes i Storbritannien.

»Det er fremragende nyheder: En britisk vinder har taget aftenens enorme jackpot,« lød det fredag aften begejstret til Sky News fra Andy Carter, seniorrådgiver for The National Lottery.

EuroMillions er et lotteri, hvor indbyggerne i Storbritannien, Irland, Østrig, Belgien, Frankrig, Luxenbourg, Portugal, Spanien og Schweiz kan deltage.

Kæmpegevinsten på 122 millioner britiske pund er den anden jackpot-pulje, der er blevet udtrukket til fordel for en brite i 2021.

På årets første dag blev der udtrukket en vinderkupon til en værdi af 39 millioner britiske pund svarende til 340 millioner danske kroner.