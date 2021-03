Det fastklemte containerskib i Suez-kanalen, "Ever Given" på 400 meter, har skabt overskrifter verden over.

Kraftig vind er ikke hovedårsagen til, at et kæmpe containerskib de seneste fem dage har blokeret skibstrafikken gennem Suez-kanalen.

Sådan lyder det ifølge flere nyhedsbureauer fra de egyptiske myndigheder.

- Kraftig vind og vejrforhold var ikke hovedårsagerne. Der er måske tale om en teknisk eller menneskelig fejl, siger chef for Suez-kanalen Osama Rabie ifølge AFP.

Allerede lørdag vil der være mulighed for, at skibet kan blive flydende igen. Sådan lød det fra Yukito Higaki, der er administrerende direktør for koncernen Shoei Kisen, der ejer skibet. Det skrev flere japanske medier ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere lørdag.

Ti slæbebåde er indsat i arbejdet med at få skibet tilbage på ret kurs.

Flere eksperter har ifølge BBC vurderet, at det potentielt kan tage flere uger, før skibet er flydende igen. For eksempel hvis det bliver nødvendigt at tage alle containerne af skibet.

- Skibet tager ikke vand ind. Der er ingen problemer med ror og propeller. Når det igen flyder, burde det kunne sejle igen, har Yukito Higaki udtalt ifølge AFP.

- Vi fortsætter arbejder med at fjerne sand i øjeblikket.

Der skal blandt andet fjernes sand og mudder, og der er på stedet en speciel sugemaskine, som kan fjerne 2000 kubikmeter i timen. Det skriver BBC.

Fredag mislykkedes et forsøg med at få skibet til at flyde igen. Containerskibet er 400 meter langt - svarende til omkring fire fodboldbaner.

Osama Rabie udtaler, at skibets ror og propeller nu kan bevæges. Men han kan ikke sige, hvad det får af betydning for at få skibet frigjort.

Han siger ifølge Reuters, at det er forhåbningen, at det ikke bliver nødvendigt at fjerne containerne for at lette skibets vægt.

/ritzau/