Som stedfar voldtog han hende.

Da de fik børn sammen og blev gift, blev han alfons for hende i årevis.

Til sidst skød og dræbte hun ham.

Sådan lyder den meget korte version af den groteske forhistorie til en opsigtsvækkende kriminalsag, der netop er startet i Frankrig.

Her er den 40-årige Valérie Bacot ved retten i Chalon-sur-Saône tiltalt for at have dræbt sin stedfar/mand/alfons ved at skyde ham en kugle i nakken i marts 2016.

I første omgang blev drabet dog ikke opdaget, da hun ved hjælp af et par teenagesønner fik slæbt liget af ham nogle hundrede meter ud i en skov og begravet ham.

Først efter halvandet år fik politiet nys om drabet, og den nu 40-årige kvinde blev anholdt.

Hun har ifølge den franske avis Le Monde siden sin anholdelse aldrig lagt skjul på, at hun skød og dræbte sin mand – den 61-årige lastbilchauffør Daniel Polette.

Efter at have skudt den 61-årige mand begravede Valérie Bacot (med gult tørklæde) liget i en skov sammen med tre af parrets fire børn. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Efter at have skudt den 61-årige mand begravede Valérie Bacot (med gult tørklæde) liget i en skov sammen med tre af parrets fire børn. Foto: JEFF PACHOUD

Men hun har fortalt en række gruopvækkende detaljer om deres forhistorie og samliv, som har vakt opsigt i den franske offentlighed, siden hun i oktober 2018 blev sigtet for drabet på manden.

Eksempelvis at han i begyndelsen var stedfar for hende, da han var kæreste med Valerie Bacots voldelige og alkoholiske mor.

Men da steddatteren nåede 12-13 års alderen, begyndte han at forbyde hende at låse døren til badeværelset, hvorefter han forgreb sig seksuelt på hende.

Det kom til at koste ham to års fængsel, men da han efter endt afsoning blev løsladt, gjorde han den nu 17-årige steddatter gravid efter det, som hun beskrev som en voldtægt.

Senere fødte hun yderligere tre børn, som den 25 år ældre mand var far til. Ifølge franske medier ville hendes egen mor ikke kendes ved hende, og da hun ønskede at beholde sit første barn, accepterede hun at indgå i en form for samliv med den tidligere stedfar.

Parret flyttede sammen og giftede sig, men i retten har hun forklaret, at forholdet var præget af vold, voldtægter, dødstrusler og tvungen prostitution fra hendes side.

»Jeg gjorde altid det, som han bad mig om,« lød det fra Valérie Bacot i retten. Her forklarede hun også, at manden overvågede hende tæt, når hun havde sexkunder, og gav hende instrukser undervejs via en mikrofon i øret.

Angiveligt var det oplevelserne med en særlig brutal sexkunde, som 13. marts 2016 fik hende til at se rødt.

»Der var dårlig. Der var blod. Alt det, som jeg havde oplevet, kom pludselig tilbage,« forklarede hun som årsag til, at hun pludselig skød den 61-årige mand med en pistol, som han tidligere selv skulle have truet hende med.

Ifølge norske VG har den drabstiltalte kvinde også forklaret, at det desuden spillede ind, at parrets 14-årige datter havde fortalt, at faderen samme dag havde spurgt hende, hvordan hun var seksuelt. Derfor frygtede Valérie Bacot angiveligt, at han også ville tvinge datteren ud i prostitution.

»Jeg ville redde hende,« forklarede moderen ved retssagens start mandag.

Omkring 600.000 mennesker har ifølge BBC foreløbig skrevet under på en støtteerklæring, der kræver den 40-årige kvinde frikendt.