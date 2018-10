Berlin var lørdag rammen om en demonstration af episke dimensioner, da omkring en kvart million mennesker indtog den tyske hovedstad.

Med slag ord som 'Udelelig' og 'Sammen mod racisme' marcherede folkemængden gennem byen til Alexander Platz, hvor der efterfølgende var taler og musik.

Ifølge NPR havde arrangørerne regnet med omkring 40.000 deltagere, og var meget overvældede af, hvor mange der valgte at møde frem.

»Der sker et dramatisk, politisk skift: Racisme og diskrimination er ved at blive socialt acceptabelt.«

»Det, der blev anset for utænkeligt og usigeligt i går, er blevet virkelighed i dag. Menneskelighed og menneskerettigheder, religiøs frihed, og selve lovlydigheden bliver åbent angrebet. Dette er et angreb på os alle«, skrev arrangørerne i et åbent manifest inden lørdagens markeringer.

Tyskland er et af de mange europæiske lande, hvor højreradikale partier har fået vind i sejlene i de seneste år.

Partiet Alternative für Deutschland (AfD) er blevet Tysklands største oppositionsparti, og ventes et godt valg i Bayern søndag, skriver BBC.

Det er især migrantkrisen, som har bragt mere end en million flygtninge til Tyskland siden 2015, der har ændret det politiske klima i landet.