En 17-årig dreng mistede på tragisk vis livet i weekenden, da han faldt ned fra en bro i Los Angeles.

Ulykken skete lørdag ved broen 6th Street Viaduct.

Her var drengen efter alt at dømme kravlet op i en af broens buer for at sende live til sine følgere på nettet.

»Han gled og faldt i døden,« siger politichef Michel Moore til Los Angeles Times.

Det er endnu ikke offentlig kendt, hvem drengen er, og det vides heller ikke, hvilket socialt medium han sendte til.

Det er ikke første gang, at broen har været udgangspunkt for tragedier som denne.

»Tragisk nok ser vi, at den bro samtidig med, at den giver en stor portion stolthed i Los Angeles, desværre også har fungeret som baggrund for tragedier som denne,« siger politichefen.

Politiet vil nu gøre en særlig indsats for at undgå lignende episoder.