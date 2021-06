Flere end 150 medarbejdere på hospitaler i Houston i Texas, USA, har mistet deres job, fordi de nægter at blive vaccineret med en covid-19-vaccine.

Hospitalet Houston Methodist meddelte de ansatte, at de skulle vaccineres inden 7. juni. Det var det første store amerikanske sygehus, der gjorde vaccinerne obligatorisk.

Først var der 178 mennesker, som sagde nej tak. De blev hjemsendt i to uger uden løn. Det skriver Sky News.

I mellemtiden sagde 153 af den gruppe enten op eller blev fyret.

Houston Methodist Baytown Hospital i Baytown, Texas. Foto: FRANCOIS PICARD Vis mere Houston Methodist Baytown Hospital i Baytown, Texas. Foto: FRANCOIS PICARD

I juni trak 117 medarbejdere hospitalet i retten over vaccinationpligten. De mente, at deres situation var lig de medicinske forsøg, som koncentrationslejrfangerne måtte gennemgå under nazisternes styre under Anden Verdenskrig.

Men 12. juni smed dommeren Lynn Hughes 'sagen ud'. Hun kaldte sammenligningen med koncentrationslejrenes medicinske forsøg for 'forkastelig'.

Hun oplyste også, at der i medarbejdernes retssag forkert blev påstået, at vaccinen var eksperimentel og farlig.

Hvis de ikke kunne acceptere vaccinepligten, så kunne de søge arbejde et andet sted, tilføjede dommeren.

Sygeplejer Jennifer Bridges blev fyret fra sit job gennem seks år på Houston Methodist-hospitalet. Foto: FRANCOIS PICARD Vis mere Sygeplejer Jennifer Bridges blev fyret fra sit job gennem seks år på Houston Methodist-hospitalet. Foto: FRANCOIS PICARD

Jennifer Bridges er en 39-årig sygeplejer, som også var del i den sag, som dommeren 'smed ud'.

Hun blev ringet op af sin direktør, som spurgte, om hun havde gjort noget forsøg på at blive vaccineret. Da hun svarede 'absolut nej', fik hun at vide, at hendes ansættelse var ophævet.

Hun har efter seks år ved Houston Methodist-hospitalet fundet sig et nyt job som sygedagplejer.

Hospitaler over hele USA er fulgt efter Houston Methodist-hospitalet i at kræve medarbejderne vaccineret.