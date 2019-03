Ifølge politiet har en mand fra Mississippi skudt og dræbt både sin kone og to af vennerne til hendes fødselsdagsfest - blot fordi de ville forhindre ham i at køre fuld fra festen.

Mandag blev den 30-årige Michael Barnhill sigtet for tre mord efter den tragiske fest i byen Carollton.

Han kan også se frem til anklager for forsøg på mord, meddeler sheriffen i Caroll County.

Fødselsdagen blev holdt fredag aften, hvor Jim og Brooks Harrell lagde hus til.

Marlee Barnhill blev myrdet dagen før hun fyldte 27 år. Foto: Facebook / Marlee Barnhill Vis mere Marlee Barnhill blev myrdet dagen før hun fyldte 27 år. Foto: Facebook / Marlee Barnhill

Æresgæsten var Marlee Barnhill, som ville være fyldt 27 år den følgende dag - hvis hun altså havde levet så længe.

For at forhindre sin mand i at tage lastbilen hjem, hvis han fik for meget at drikke, beholdt Marlee nøglerne. Men det viste sig at være en dårlig ide. Det skriver avisen New York Post.

Efterhånden som festen trak ud, blev Michael Barnhill ifølge vidner mere aggressiv, da hans kone og venner forsøgte at kontrollere hans opførsel.

»De var egentlig bare gode venner, som havde en rar tid sammen,« sagde Clint Walker, sherif i Carroll County i en udtalelse og tilføjer:

»Men Michael Barnhill blev fuld og krigerisk, efterhånden som aftenen skred frem.«

Ægteparret Jim og Brooks Harrell blev begge myrdet af Michael Barnhill. Foto: Facebook / Jim Harrell Vis mere Ægteparret Jim og Brooks Harrell blev begge myrdet af Michael Barnhill. Foto: Facebook / Jim Harrell

Barnhill fandt tilsyneladende en pistol fra lastbilen og dræbte sin kone. Da ægteparret Harrells forsøgte at forhindre yderligere skud, fyrede Barnhill skud af mod dem begge, ifølge tv-stationen WTVA.

Den 44-årige Jim Harrell blev erklæret død på stedet, mens hans kone på 39 år, Brooks Harrell, blev fløjet til hospitalet, hvor hun senere døde.

Michael Barnhill blev arresteret på gerningsstedet efter en kortvarig kamp, og han sidder nu fængslet uden kaution.

»Marlee gjorde det rigtige. Hun forsøgte at beskytte både hans liv og andre chaufførers liv,« sagde sherif Walker.