Forleden blev en ung kvindelig journalist dræbt lige uden for Kyiv. Kort efter krigens udbrud mødte B.T. hendes kæreste. Dengang gav han udtryk for at være villig til at betale den ultimative pris. Skæbnen ville, at den pris blev anderledes, end hvad han nok havde forestillet sig.

»Hvis det er den byrde, vi skal bære, så må det være sådan. Hvis vi vil have, at Ukraine eksisterer, så må vi slås nu,« sagde Sviatoslav Yurash til B.T. i Kyiv.

Jeg mødte Sviatoslav Yurash på den solbeskinnede plads foran Intercontinental Hotel lørdagen efter, at krigen i Ukraine var startet.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, mødte Sviatoslav Yurah i Kyiv Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, mødte Sviatoslav Yurah i Kyiv

Jeg havde været ude for at prøve at tale med lokalbefolkningen i den nu spøgelsestomme by, og pludselig kom han gående imod mig med jakkesæt, solbriller og en Kalashnikov, slængt over skulderen.

Han fortalte B.T., at han er det yngste medlem af det ukrainske parlament, og at han var på vej for at slutte sig til den del af The Territorial Army (et frivilligt vagtværn), der skulle forsvare ringvejen rundt om Kyiv. Han var, sagde han, ikke bange for at dø, og han var villig til at betale den ultimative pris.

»Vores fædre, bedstefædre og oldefædre har givet deres liv for vores land, og det er vores opgave at følge i deres fodspor og sørge for, at Ukraine er det frie land, vi ønsker.»

Svistoslav Yurash var opsat på at kæmpe for frihed og demokrati. Nu skriver han, at han "har lært at hade". Vis mere Svistoslav Yurash var opsat på at kæmpe for frihed og demokrati. Nu skriver han, at han "har lært at hade".

Han nævnte ikke de mange ukrainske kvinder, der også er døde under de store prøvelser Ukraine, har været gennem de sidste 100 år, og han forestillede sig næppe, at det skulle blive hans mangeårige kæreste, og ikke ham selv, der kom til at betale denne pris.

Men sådan blev skulle det blive. Oleksandra Kushynova, Sviatoslavs mangeårige kæreste, var producer på en tur for Fox News. Tv-holdets bil blev ramt, mens den befandt sig i Horenka lige udenfor Kyiv.

Oleksandra Kushynova døde sammen med den amerikanske fotograf Pierre Zakrzewski, mens den britiske journalist Benjamin Hall blev indlagt på en intensivafdeling.

»Kyivs skønhed, Oleksandra Kushynova, en ung journalist er blevet myrdet af russerne. Hende elskede jeg,« skrev Sviatoslav Yurash på Twitter.

Oleksandra Kushynova var en ung ukrinsk journalist. Hun døde af sine sår efter at den bil hun sad i blev ramt. Hendes kæreste kalder hende "Kyivs skønhed" i et tweet, hvor han mindes hende. Vis mere Oleksandra Kushynova var en ung ukrinsk journalist. Hun døde af sine sår efter at den bil hun sad i blev ramt. Hendes kæreste kalder hende "Kyivs skønhed" i et tweet, hvor han mindes hende.

Han er en af tusindvis af ukrainere, der frivilligt deltager i forsvaret af hovedstaden. Da B.T. talte med ham, var forventningen, at Rusland ville sætte en storoffensiv ind kort efter.

Denne offensiv er indtil nu udeblevet. Men russiske missiler har skabt død og ødelæggelse i beboelsesområder, hvis beboere nu har været udsat for krigens grumme hverdag med luftsirener, brag fra missilnedslag og frygt i mere end tre uger.

For Sviatoslav,og mange andre, der har mistet deres kære, har krigen dog også skabt voldsomme følelser.

»Årtiers glæde og sorg, nydelse og smerte, mening og tab. Kun døden ville kunne have skilt os, Nu har jeg lært at hade,« skriver Sviatoslav Yurash på Twitter.

Den ungdommens frygtløshed, som B.T.s udsendte mærkede i ham, da vi talte sammen i Kyiv, og da han var på vej mod fronten, er nu tydeligt blevet afløst af dybere og mørkere følelser. Han afslutter sit tweet efter sin elskedes død på denne måde:

»Du vil aldrig blive glemt. De vil aldrig blive tilgivet.«