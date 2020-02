11-årige Gennon Stauch råbte farvel til sin stedmor og gik ud af døren for at besøge en ven.

Det er en uge siden nu, og siden har ingen set skoledrengen fra Colorado Springs i det amerikanske Midtvesten.

»Jeg beder jer. Jeg bønfalder jer. Hvis nogle af jer har nogen som helst oplysninger, så forestil jer, at I er i min situation,« udtalte hans ulykkelige mor, Landen Hiott, forleden til tv-stationen NBCNews.

Det var mandag 27. januar, at Gennon Stauch forlod sit hjem. Vennens hus lå lå nogle få hundrede meter længere nede af vejen, men et eller andet gik galt undervejs.

Sheriff's Office Asks for Assistance in Locating Juvenile : https://t.co/LpuqN5Kb9p pic.twitter.com/hmafK9X79T — EPCSheriff (@EPCSheriff) January 29, 2020

Gennon er som forsvundet ud i den blå luft.

I begyndelsen troede politiet, at han var stukket af hjemmefra, men snart stod det klart, at de havde at gøre med en langt mere alvorlig sag.

Gennon Stauch er nemlig afhængig af receptpligtig medicin og menes ikke at kunne tage vare på sig selv.

Politiet i El Paso County har modtaget mere end 130 tip i sagen, og både ordensmagten og private borgere i forstaden Lorson Ranch leder efter drengen.

I begyndelsen koncentrerede politiet eftersøgningen til området umiddelbart tæt på bopælen, men i de efterfølgende dage har man udvidet området, man leder i.

»Vi vil gerne bede alle dem, som bor i området omkring Lorson Ranch til at være opmærksomme og tjekke deres grunde for steder, hvor et barn kan gemme sig,« sagde en talsmand fra politiet ifølge CNN.

Gannons biologiske mor, Landen Hiott, siger til tv-stationen ABC News, at hun og resten af familien er dybt taknemmelige for den hjælp og støtte, de har modtaget fra lokalsamfundet.

»Min søn er en meget kærlig dreng, han ville aldrig ikke ønske at skade andre, og så er det så svært at tænke på; 'Hvorfor sker det her for ham?«

Gennon Stauchs stedmor, Letecia Stauch, siger dog til den lokale tv-station, at familien har modtaget både trusler og været udsat for rygter efter den lille drengs forsvinden.

Rygter, som tilsyneladende især har spekuleret i den omstændighed, at hun var den sidste, der så ham i live.

»Jeg har taget mig af Gannon i de seneste to år i vores hjem. Jeg ville aldrig, nogensinde, skade det barn. Og jeg ved, at der er nogle spørgsmål derude...det er op til efterforskningen ...det skal de nok fortælle jer... men jeg samarbejder med dem,« siger hun til tv-stationen KKTV.

»Vi vil finde Gannon, og det er det vigtigste mål, vi har. Jeg er bare klar til at få ham hjem igen.«