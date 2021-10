Da betjentene dukkede op ved stedet og fremviste en arrestordre, var det egentlig bare for at anholde manden i huset.

Men da de trådte ind, ventede der dem et noget overraskende – og usædvanligt – syn.

Det skriver Reuters.

Politiet i den brasilianske storby Rio de Janeiro rykkede i sidste uge ud til en adresse beliggende i det vestlige del af byen.

Formålet var at anholde den 58-årige mand, der bor i hjemmet, da han er mistænkt for at have voldtaget en mindreårig.

Selve anholdelsen gik da også, som den skulle – men ingen af betjentene havde været forberedt på det, de også fandt i bygningen.

For det viste sig, at manden havde samlet på nazi-genstande fra Anden Verdenskrig. Ikke bare nogle få. Men mange. Faktisk mere end tusinde forskellige af slagsen.

Der var nazi-uniformer fremvist på mannequindukker, malerier, billeder med Adolf Hitler, nazi-kors og -flag, medaljer fra Det Tredje Rige.

Her ses nogle af de genstande, der blev fundet i lejligheden. Foto: RIO DE JANEIRO CIVIL POLICE / AFP Vis mere Her ses nogle af de genstande, der blev fundet i lejligheden. Foto: RIO DE JANEIRO CIVIL POLICE / AFP

Der blev også fundet våben og ammunition fra den tid.

Udover at være mistænkt for voldtægt af en mindreårig og overgreb på andre børn blev den 58-årige også sigtet for besiddelse af ulovlige våben og for hadforbrydelser.

»Han er en klog fyr og veltalende, men han er Holocaust-fornægter, han er homofobisk, han er pædofil, og han siger, han jagter homoseksuelle,« forklarer chefen for efterforskningen, Luis Armond, til Reuters:

»Jeg er ingen læge, men han virker for mig til at være en sindssyg psykopat.«

Til nyhedsbureauet oplyser efterforskningslederen videre, at den mistænkte kommer fra en velhavende familie og formentlig har brugt sin arv på at opbygge sin nazi-kollektion.

I alt menes nazi-genstandene at have en værdi af tre millioner euro – svarende til omkring 22 millioner kroner.

Genstandene vil nu formentlig blive doneret til et museum.