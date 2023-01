Lyt til artiklen

Væltede træer, oversvømmelser og udbredte strømafbrydelser

Vinterstormene hærger med voldsom kraft i Californien. Den ene storm afløser i disse dage den anden, og i sidste uge efterlod en storm over 400.000 husstande uden strøm.

Især indbyggerne i de kystnære områder i Californien har det værste i vente.

En kaskade af kraftige cykloner er nemlig på vej ind over Californien ifølge USAs svar på DMI, National Weather Service.

FILE PHOTO: Residents walk in a damaged area after "atmospheric river" rainstorms slammed northern California, in the town of Aptos, U.S., January 5, 2023. REUTERS/Carlos Barria/File Photo Foto: CARLOS BARRIA Vis mere FILE PHOTO: Residents walk in a damaged area after "atmospheric river" rainstorms slammed northern California, in the town of Aptos, U.S., January 5, 2023. REUTERS/Carlos Barria/File Photo Foto: CARLOS BARRIA

Stormene, der ventes at ramme den californiske kyst de kommende dage, er så kraftige, at USAs præsident, Joe Biden, har erklæret undtagelsestilstand i Californien.

Flere floder er gået over deres breder eller er på vej til det.

Allerede nu er der store oversvømmelser i Santa Cruz i Californien, da floden San Lorenzo er gået over sine breder.

Videoer på sociale medier viser redningsmandskab på jetski og floder af mudret vand, der når helt op til toppen af vejskilte.

Indbyggerne i flere områder opfordres til at lade sig evakuere, inden vandstanden stiger yderligere, skriver Los Angeles Times.

»Det her en stor, potentielt livsfarlig begivenhed,« siger klimaforskeren Daniel Swain fra UCLA til mediet.