Apparatet er ikke meget større end et lille tv.

Det er monteret på et pansret køretøj, og så kan det udsende en øredøvende støj, som svarer til lyden fra en jetmotor. Kommer man for tæt på, risikerer man at blive døv eller gå i chok.

Grækenland har benyttet pausen i flygtninge- og migrationsstrømmene mod Europa under coronapandemien til at udvikle et nyt våben, der skal sikre, at flygtninge og migranter ikke krydser grænsen til Grækenland og EU fra Tyrkiet.

Våbnet er en såkaldt lydkanon, skriver Associated Press (AP).

Vandrende flygtninge spærrede den sønderjyske motorvej E45 onsdag d. 9. september 2015. Migrantkrisen har fået EU til at poste milliarder af kroner i ny teknologi, der skal holde flygtninge og immigranter ude af EU.

Lyden skydes ind over grænsen til Tyrkiet og laver en lydmur, der er så infernalsk, at det er tæt på umuligt at forcere den.

Lydkanonerne er et blandt flere nye digitale redskaber, der skal sørge for at holde flygtninge og migranter ude af Grækenland, der under migrantkrisen har fungeret som en port til Europa.

Under coronapandemien er antallet af flygtninge og migranter, der er nået til Europa, imidlertid faldet kraftigt.

I Grækenland er antallet faldet fra 75.000 personer i 2019 til 15.700 i 2020.

Men presset på EUs grænser vil snart begynde at stige igen, skriver AP.

Derfor har EU oven på flygtninge- og migrantkrisen i 2015-2016 bevilget tre milliarder euro til udvikling af nye øjteknologiske løsninger, der skal sikre EUs ydre grænser.

Grækenlands nyeste påfund møder imidlertid hård kritik fra organisationen Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, som i en pressemeddelelse kalder lydkanonerne ‘farlige’ og ‘diskriminerende’, da lydkanonerne kan medfører chok, smerter og døvhed.

Organisationen kritiserer i skarpe vendinger EU for at medfinansiere nye, højteknologiske våben, der forhindrer flygtninge i at søge asyl i EU.

Også EU, der altså angiveligt har medfinansieret teknologien, er bekymret over Grækenlands nye våben og har ifølge The Washington Post bedt Grækenland forklare sig.

Unionens medlemslande bestemmer selv, hvordan de patruljerer deres grænser, men metoderne skal »overholde de europæiske fundamentale rettigheder, herunder retten til anstændighed,« har europakommissionstalmand Adalbert Jahnz tidligere udtalt til AP.