Det ligner noget, som er taget ud af en film eller en serie.

Men det er faktisk bare virkeligheden i delstaten Oregon i USA lige nu.

En massiv skovbrand hærger nemlig delstaten, og det har givet himlen en rød-orange farve.

Det har fået en masse beboere i Oregon til at lægge billeder op af det usædvanlige syn. Du kan se billede og video fra delstaten herunder.

Its also perfect for a horror movie right now pic.twitter.com/rkckK3a0Us — Dave Donnally (@davenjer) September 9, 2020

En bruger skriver, at kulissen 'er perfekt til at lave en gyser film lige nu', mens en anden bruger mener, at 'Oregon ligner Mars'.

Den tykke røg og de kraftige vinde har resulteret i dette usædvanlige atmosfæriske fænomen.

Staten har udsendt evakueringsordrer over de centrale og sydvestlige regioner, da brandene har resulteret i tab af menneskeliv og ejendom.

Skovbrande har også hærget dele af Washington og Californien, hvor de har ødelagt masser af hektar jord og fordrevet tusinder af mennesker.