Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange skiområder lider under, at der falder mindre og mindre sne.

Men det problem har de ikke i Hemsedal i Norge. Tværtimod.

Her har det sneet så meget, at der søndag blev slået en 100 år gammel rekord for området.

Det skriver Dagbladet.

I Hølto, som ligger 655 meter over havets overfalde, er der siden 1879 fortager målinger af snemasserne, og det er mere end 100 år siden, at der sidst har været så meget sne i området på denne tid.

Officielt blev der målt 115 centimeter sne søndag. Præcis samme mængde var der i 1923.

I 1977 blev der målt 117 centimeter i Lykkja, men dette område ligger også 300 meter højere end Hølto i Hemsedal.

»Weekenden kan opsummeres med masser af sne og glade gæster på og uden for pisterne i Hemsedal. Endnu mere sne er på vej, og hvis vejrudsigten holder, får Hemsedal yderligere 30-40 cm sne,« siger daglig leder for Destinasjon Hemsedal, Richard Taraldsen.

Snemængderne gør, at mange gerne vil til Hemsedal, som i weekenden oplevede rekordmange gæster.

At sneen kan blive ved med at falde bekræftes af den vagthavende på Norges Meteorologisk institut, Hanne Heiberg.

»Der ser ud til, at der kommer mere nedbør med allerede ni millimeter nedbør i aften (mandag, red.),« fortæller hun og forklarer, at det svarer til ni centimeter nysne.