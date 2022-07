Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I den amerikanske by St. Louis har der været tørt i en længere periode.

Men natten til onsdag tog vejret drastisk drejning. For på ganske få timer faldt der 30 centimeters regn.

Det svarer til en tredjedel af, hvad der falder af regn i Danmark på et år.

De store mængder regn har ført til voldsomme oversvømmelser.

Så voldsomme oversvømmelser, at en person er død efter, at vedkommende blev fundet i en bil, som var dækket til i 2,5 meters højde.

En af grundene til, at det er kommet så vidt, er, at tørken har gjort jorden hård og derfor har det fået oversvømmelserne til at gå endnu hurtigere.

Borgerne i St. Louis kan se langt efter en opklaring i vejret, for vejrudsigterne siger, at regnen kommer til at fortsætte den kommende tid.

Se de vilde billeder fra St. Louis øverst i videoafspilleren.