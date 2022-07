Lyt til artiklen

De spotter en båd midt ude på Middelhavet – og så sætter de efter dem.

Da de kommer tættere på, står det klart, at det er migranter, som i jagten på en bedre fremtid forsøger at krydse Middelhavet til Italien – og de har ingen redningsveste på.

Ifølge BBC melder myndighederne, at knap 1.200 migranter er ankommet til Italien inden for de seneste 24 timer.

Blandt disse er folkene på båden, som den tyske ngo Sea-Watch reddede. Ngo'en reddede i alt 428 migranter på under ét enkelt døgn.

Blandt de reddede i videoen ovenfor er blandt andre en gravid kvinde og en mand med svære brandsår.

Migranterne bliver tildelt redningsveste, hvorefter de kommer over i redningsbåden og bliver fragtet mod fastlandet i en båd, som er fyldt til randen.

I løbet af det seneste døgn har knap 1.200 migranter fra både afrikanske og mellemøstlige lande søgt mod Italien.

Blandt de reddede migranter var folk fra Afghanistan, Pakistan, Sudan, Etiopien og Somalia.

Myndigheder siger, at 679 mennesker blev fundet på bare én fiskebåd på havet – fem af dem var døde.

Derudover blev 522 mennesker, med hjælp fra blandt andre Sea-Watch, reddet fra i alt 15 både, hvorefter de blev sejlet til Lampedusa – en ø mellem Malta og den tunesiske kyst, som mange migranter forsøger at nå på grund af den geografiske nærhed til Afrika.

Og netop fra Tunesien var en stor del af bådene stævnet ud fra. En del også fra Libyen.

Det seneste år er 1.200 personer meldt døde under deres forsøg på at krydse Middelhavet til Europa for at få et nyt liv.

Netop Middelhavet er berygtet farlig at krydse for migranter, hvor menneskesmuglere og tvivlsomme både gør turen særdeles livsfarlig.