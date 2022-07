Lyt til artiklen

En amerikansk politibetjent, som på video tager kvælertag på en kvindelig betjent, er torsdag blevet sigtet for vold og overfald.

Det skriver NBC News.

Den sigtede betjent er 47-årige Christopher Pullease, som i samme ombæring blev sigtet for at manipulere med beviser og for overfald mod en civil person.

Det skete 19. november sidste år, og i videoen ovenfor kan du se seancen udspille sig.

Pullease er blevet anklaget for med forsæt at slå den kvindelige betjent og for overfald mod hende, da han holdt en peberspray op foran hendes ansigt.

I videoen har betjenten anholdt en mand, som angiveligt havde overfaldt flere personer. Manden var lagt i håndjern og sat ind bag i en politibil.

Den sigtede betjent taler med den anholdte person, da den kvindelige betjent går tæt på Pullease for at tage fat i hans bælte for at trække ham væk.

Den kvindelige betjent mente, at Pullease opførte sig uprofessionelt over for den anholdte ved at diskutere med ham og holde en peberspray op mod hans hoved.

Efter den kvindelige betjent har taget fat i bæltet på Pullease, tager han fat om halsen på den kvindelige betjent, mens han skubber hende baglæns ind mod en anden politibil.

Den sigtede betjent har siden hændelsen sidste år, og mens undersøgelsen har stået på, været på midlertidig orlov fra sit job.

Hvis Pullease dømmes, står han potentielt overfor mere end seks års fængsel.