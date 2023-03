Lyt til artiklen

De colombianske myndigheder kæmper en hård kamp mod landets narkokarteller, som konstant tager nye metoder i brug til at smugle kokain.

Søndag kunne Colombias flåde så notere sig en stor sejr, da de ud for kysten fik stoppet et semi-undervandsfartøj.

Da de fik åbnet det, gjorde de noget af et fund.

Heri var nemlig gemt hele 2.643 kilo kokain, som anslås at have en værdi af mere end 600 millioner kroner.

Det var dog ikke alt, der gemte sig i i fartøjet. Her var nemlig også to mænd, som var ved alt andet end godt helbred.

»Militært personel fandt to personer, som var ved dårligt helbred,« skriver flåden i en pressemeddelelse, ifølge Independent.

»Der var tilsyneladende sket en uykke inde i fartøjet på grund af generering af giftige gasser fra brændstoffet. De to mænd blev behandlet og transporteret til et skib i området, hvor de fik lægehjælp for at redde deres liv.«

Den colombianske flåde mener, at semi-undervandsfartøjet skulle være sejlet til Centralamerika.

De mange kilo kokain ville være blevet til mere end seks millioner doser.

Ifølge Daily Mail bliver narkoflåderne lavet dybt inde i den colombianske jungle ud fra et særligt design, der skal forhindre dem i at blive opdaget af radarsystemer.