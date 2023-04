Lyt til artiklen

Hun gik under jorden i 500 dage.

Bogstavelig talt.

BBC skriver, at den spanske ekstrem-atlet Beatriz Flamini netop er kommet op af en hule, som hun frivilligt har opholdt sig i siden november 2021.

Hun har gjort det som en del af et eksperiment, hvor hun via kameraer blev overvåget nøje af videnskabsmænd.

Efter 500 frivillige dage under jorden er den spanske ekstrem-atlet Beatriz Flamini nu atter oppe i sollyset. Foto: Alba Feixas

Da Flamini gik ind i hulen i Granada i Spanien, havde Rusland endnu ikke invaderet Ukraine, og verden var stadig midt i coronapandemien.

Men det ved hun intet om, da hun som en del af forsøget ikke har haft kontakt til et eneste menneske.

»Jeg sidder stadig fast 21. november 2021. Jeg ved ikke noget om verden,« sagde hun efter, at hun havde forladt hulen.

Den 50-årige Flamini var 48, da hun blev sænket ned i hulen, som ligger 70 meter under jorden.

Ifølge BBC brugte hun tiden med at træne, tegne og strikke uldne hatte.

Da Beatriz Flamini indledte sit isolationsforsøg med 500 dagen under jorden, var Rusland endnu ikke gået ind i Ukraine, og coronapandemien rasede stadig. Foto: DOKUMALIA PRODUCCIONES

Hun kom igennem 60 bøger og 1.000 liter vand.

»Jeg har været tavs i halvandet år og ikke talt med andre end mig selv,« sagde hun, da hun kom op i sollyset igen.

Hun fortæller, at hun mistede tidsfornemmelsen efter cirka to måneder.

»Der kom en tid, hvor jeg var nødt til at stoppe med at tælle dagene. Jeg troede, at jeg havde været i hulen mellem 160 og 170 dage.«

En af de værste oplevelser i hulen var, da en sværm af fluer slap ind og dækkede hende helt til.

Hun beskriver også, hvordan hun begyndte at høre lyde, som ikke var der.

»Du er helt stille, og hjernen finder på ting,« sagde hun.

Eksperterne har brugt forsøget på at studere virkningen af social isolation og ekstrem desorientering af tidsopfattelse.

Folkene bag 'Guinness Rekordbog' har endnu ikke bekræftet, om Flamini nu er indehaver af rekorden i at have opholdt sig frivilligt længst tid i en hule.