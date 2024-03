To børn blev kidnappet i Danmark nytårsnat og bragt til Tyskland.

Nu har politiet i Hamburg foretaget en razzia i forbindelse med sagen.

Det skriver Bild.

Torsdag gennemsøgte betjente således Grand Elysée-hotellet i Hamburg, hvor flere kontorer blev endevendt.

Christina Block ligger i en bitter krig med sin eksmand om børnene. Her ses hun sammen med sin nuværende partner, Gerhard Delling.

Hotellet tilhører en bøfhus-gigant, der ejes af familien Block.

Bøfhusarvingen Christina Block og hendes eksmand, Stephan Hensel, har i årevis har kæmpet om forældremyndigheden over deres fire fælles børn.

Det var de to yngste børn, der cirka klokken 00.17 nytårsnat af ukendte gerningsmænd blev tvunget ind i to tyske lejebiler og kørt fra Gråsten, hvor de overværede nytårsfyrværkeriet med deres far, der i samme forbindelse blev slået ned.

Christina Block har tidligere overfor B.T. afvist at have noget med sagen at gøre, selvom børnene blev fundet på hendes bopæl i Hamburg efter bortførelsen.

Børnene – en dreng på 10 år og hans 13-årige søster – er efter afgørelse fra en tysk domstol siden blevet udleveret til deres far og vendt tilbage til Danmark.

I slutningen af februar afgjorde landsretten i Hamburg, at tyske domstole ikke længere har jurisdiktion i sagen om Block-børnene. Nu skal de danske domstole formentlig afklare sagen.

Hidtil har de uden undtagelse dømt til fordel for faderen.