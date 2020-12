Hundredvis af billygter lyser nattehimlen op. I fire baner strækker køen sig flere hundrede meter. I begge retninger.

Hvad er det, så mange holder i kø til? Svaret beviser, hvilken gigantisk udfordring USA har netop nu.

Billedet er taget med en drone over Dodger Stadium i Los Angeles. Normalt er det baseballholdet Los Angeles Dodgers' hjemmebane.

Men ikke meget er normalt i øjeblikket.

Normalt ville der være 56.000 fans, der stod og jublede på stadion, men nu jubles der på ingen måde. For bilisterne holder i kø til at blive testet for coronavirus – eller komme væk fra trafikkaosset ved baseballstadionet efter at være blevet testet.

Lignende billeder kunne tages over store dele af USA.

»Mængden af test, vi udfører, er uforståeligt gigantisk. Alligevel er det ikke nok, hvis man ser på efterspørgslen,« siger Geoffrey Baird til NBC News.

Han er chef for laboratoriet, som overvåger smitteudviklingen, på universitetet i Washington og følger derfor udviklingen i det amerikanske testsystem tæt.

Dette dronefoto viser den lange kø til en coronatest foran Dodger Stadium i Los Angeles – som normalt huser baseballholdet Los Angeles Dodgers – men nu fungerer som testcenter. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP Vis mere Dette dronefoto viser den lange kø til en coronatest foran Dodger Stadium i Los Angeles – som normalt huser baseballholdet Los Angeles Dodgers – men nu fungerer som testcenter. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Et testsystem, som kræver en logistik ud over det sædvanlige. For i takt med at coronapandemien raser videre i USA, stiger efterspørgslen efter at blive testet.

Flere steder får det testcentrene til at slå alarm.

Der er ganske enkelt begyndt at opstå mangel på nødvendigt udstyr til at foretage og analysere de mange coronatest, borgere over hele USA ønsker at få taget.

»Livet som chef for et laboratorium er ikke særlig behageligt lige nu,« siger Gary Procop, som er direktør for klinisk virologi ved en klinik i storbyen Cleveland i Ohio, til NBC News.

Også i dagslys ser køen ved Dodger Stadium vild ud. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP Vis mere Også i dagslys ser køen ved Dodger Stadium vild ud. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Kapaciteten er så presset, at Geoffrey Baird kommer med en anbefaling til de amerikanere, som ikke har symptomer på coronavirus, men ønsker at lade sig teste, så de med ro i sjælen kan være sammen med vennerne eller familien her i juletiden.

»Vi beder jer om venligst ikke at tage af sted for at blive testet,« siger han.

Alene den seneste uge er der registreret 1.278.641 nye smittetilfælde i USA. I samme periode er 14.074 døde med coronavirus.

I alt er over 14,5 millioner testet positive for covid-19 i USA.