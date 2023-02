Lyt til artiklen

De er forsvundet fra Rusland i hundredtusindvis, efter at invasionen af Ukraine begyndte. Flygtet.

»Denne udvandring er et frygteligt slag for Rusland,« siger den russiske historiker Tamara Eidelman, der selv er flyttet til Portugal.

Ny data viser ifølge Washington Post, at mindst en halv million russere har forladt deres hjemland. Måske er tallet i virkeligheden op mod en million, lyder det.

Mediet kalder det for 'en flodbølge af samme størrelse' som de historiske emigrationer, der fulgte efter revolutionen i 1917 og efter Sovjetunionens kollaps i 1991.

De mange russere er i høj grad taget til nabolande, tidligere sovjetiske republikker, hvor nye russiske minisamfund på kort tid er skudt op.

Her er flest russere emigreret til (ifølge officielle tal):

Georgien: 112.000

Kasakhstan: 100.000

Serbien: 100.000

Tyrkiet: 78.000

Armenien: 65.000

Israel 37.000

Kirgisistan 30.000

USA 21.000

Mongoliet 7.000

Desuden er mange velhavende russere rejst til lande som Dubai, hvor der har været fri adgang.

Omvendt har mange andres udrejse været betinget af, hvor det har været muligt at tage hen, da mange lande har lukket grænserne for russiske statsborgere.

Fra de russiske myndigheders side har man i et vist omfang erkendt, at mange borgere har forladt landet.

Eksempelvis meldte ministeriet for kommunikation kort før jul ud, at ti procent af landets it-arbejdere havde forladt landet i 2022. Uden at vende tilbage.

»Det er et helt lag af borgere, der kunne have ændret noget i landet, der nu er nu er blevet vasket væk,« siger førnævnte historiker Tamara Eidelman.

Om kun lidt over en uge, er det et år siden, at Rusland invaderede Ukraine.