Corona har i den grad bredt sig i Kina. I den centralt beliggende provins Henan er ikke færre end 89 procent af befolkningen nu blevet ramt af pandemien.

Ifølge The Guardian har ikke færre end 88,5 millioner mennesker i provinsen haft – eller har – corona. Med en samlet befolkning i provinsen på 99,4 millioner betyder det, at 89 procent er blevet angrebet af virus i Kinas tredjestørste provins rent indbyggermæssigt.

Oplysningerne kommer fra Henans sundhedsdirektør, Kan Quancheng, som bekræfter de høje tal. Han understreger dog samtidig, at smittetal nu er nedadgående.

Oplysningerne kommer lige efter, at Kina har åbnet op for, at befolkningen igen kan rejse ud i verden efter stort set at have været spærret inde under hele pandemiens hærgen.

Tusindvis af indbyggere fra Henan rejser i disse dage da også ud i fjerntliggende provinser for at besøge deres ældre familiemedlemmer, og der er altså stor fare for, at de tager smitten med på rejsen. Lørdag alene rejste 34,7 millioner kinesere indenrigs.

Mens resten af verden bekymrer sig for tilstandene i Kina, er der en anderledes optimisme lokalt.

»I dag er virus den svage, vi er stærkere,« skriver den officielle kommunistiske avis Folkets Dagblad, og nyhedsbureauet Xinhua bakker op:

»Kina er nu inde i en helt ny fase af pandemien,« hedder det.

Officielt er 'kun' 5.272 kinesere døde som følge af corona, men vestlige eksperter mener, at det reelle tal er mange gange højere. Eksperterne mener, at helt op til en million kinesere i år kan miste livet på grund af udbruddet.