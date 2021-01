I den sydlige del af London fik et hospital pludselig uanmeldt besøg på deres intensivafdeling af en gruppe mennesker, der krævede at få deres coronasyge pårørende med hjem.

Det krav var lægen på afdelingen bestemt ikke tilfreds med, og han gjorde sit bedste for at stoppe dem.

»Min største bekymring er hans sikkerhed,« siger lægen og peger på den syge mand, der sidder i sin sygeseng.

»I har fjernet hans ilt, han kommer til at dø,« fortsætter lægen.

East Surrey Hospital, hvor episoden foregik.

Både den syge mand og hans pårørende mener ikke, at det er sandt. De tror slet ikke på, at covid-19 findes de, og beder lægen forklare dem, hvad virussen er.

Lægen forklarer, at patienten lige behandles med steroider, dexamethason og antibiotika. Til det svarer en af de pårørende, at de vil erstatte den behandling med C-vitamin, D-vitamin og zink.

Dele af episoden, der udspiller sig på East Surrey Hospital, er filmet og lagt ud på sociale medier. På Facebook blev videoen hurtigt blokeret af platformens faktatjekkene ansatte, skriver The Guardian.

Du kan se en del af videoen herunder

Episoden fandt sted mellem 21. januar, og 27. januar sendte politiet en efterlysning en af de personer, der optræder i videoen. To af de øvrige pårørende har allerede modtaget bøder.

Manden, som efterlyses, hedder Tobe Hayden Leigh og er 45 år gammel. De skriver også, at man skal være varsom, da han udgør en smitterisiko efter at have været i nærkontakt med coronapatienten.

Selvom politiet endnu ikke har Tobe Hayden Leigh i deres varetægt, så kan man på mediet YouTube se videoer på hans profil, hvor han deler opkald fra politiet og fortæller, at han mener, at han ikke kan være smittet.

Han har nemlig ingen symptomer.